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739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 20.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 739.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında 739. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri öncesi toplantı gerçekleştirildi.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Valilik Toplantı Salonunda Milletvekili Selim Yağcı, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Tuğrul Zeytin ile ilgililerin katıldığı toplantıda, Korona virüs salgını nedeniyle Söğüt şenliklerinin ne şekilde yapılacağı hususu değerlendirildi. Pandemi sonrası kontrollü sosyal hayat sürecine geçildiği ancak şenliklerin sosyal mesafe ve maske takma kuralları nedeniyle seyreltilmiş bir programla düzenlenmesinin öne çıktığı toplantıda Vali Bilal Şentürk, şunları kaydetti:
’’Bin yıllık tarihimizde en önemli geleneklerimizden ve sürdürülen etkinliklerden birisi. 738 yıldır aralıksız sürdürülen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenliklerinde bu yıl pandemi nedeniyle birçok etkinlik yapılamayabilecek. ’Söğüt ruhu’ yaşatılarak kutlanması için çalışmalar yapılacak. Söğüt ruhu, Anadolu’daki bin yıllık tarihimizin özü. Sosyal medyayı kullanarak, şenlikleri kutlayacağız. Farklı alternatiflerde hazırlıklar yapılacak. Yörük Konfederasyonları ve Derneklerimizle video konferans aracılığıyla gönül coğrafyasına mesajlarımızı ileteceğiz’’ dedi.

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