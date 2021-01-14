74 bin başvuru ve 242 bin çağrıyı çözüme kavuşturdu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne 2020 yılında gelen 74 bin 283 başvuru ile 242 bin 39 çağrıyı değerlendirerek çözüme kavuşturdu.

Yerel yönetim hizmetlerinde Türkiye’nin en başarılı belediyesi olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak, talep ve şikayetlerini en hızlı şekilde değerlendirmek amacıyla tüm hizmet birimleri çözüm merkezi altında topladı. Tek merkezli iletişim sistemi sayesinde daha hızlı, verimli ve vatandaş odaklı yönetim sistemine kavuşan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunlarını çözme noktasında da başarılı bir yönetim sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında vatandaşlar tarafından Çözüm Merkezi’ne yapılan müracaatlarla ilgili istatistikleri açıklandı. 2020 yılında toplam 74 bin 286 kişinin yaptığı 90 bin 797 başvuru ve 242 bin 39 çağrıyı değerlendirerek çözüme kavuşturdu. Bunlardan 11 bin 948 kişi yüz yüze talepte bulunurken, 4 bin 329 kişi Whatsapp’tan, 591 kişi sosyal medyadan ve 348 kişi de e-posta yoluyla ulaştı. Çağrı Merkezi’ne de 73 bin 581 kişi başvurdu. Başvuruların ortalama cevaplandırma süresi 38 saate inerken, memnuniyet oranı yüzde 81 olarak gerçekleşti.

