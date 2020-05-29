74 gün sonra camilerde ilk namaz

Manisa’nın ilçelerinde 74 gün sonra ilk cuma namazı cemaatle kılındı. Vatandaşlar kurallara uyarken, pazar yerleri, okul bahçeleri ve parklar vatandaşlarla doldu.

Manisa’nın Turgutlu, Akhisar, Kula, Soma ve Selendi ilçelerinde cuma namazları yoğun katılımla kılındı.

Turgutlu’da parklar doldu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün Turgutlu’da cami avlularında, yeşil alanlarda kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tüm ülkede olduğu gibi 74 gün sonra toplu halde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cuma namazı kılındı. Bu kapsamda 16 Mart tarihinde toplu olarak ibadete kapatılan camiler 74 gün sonra kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı.

Selendililer de açık alaları tercih etti

Selendi’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camiler yaklaşık 2 buçuk ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı. Seccadeleri olmayan vatandaşların alınmadığı namaz kılınan yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri seccadelerde maskelerini takarak cuma namazını eda etti.

Selendi ilçe merkezinde kapalı pazar yeri, Üç Eylül Okul bahçesi, Fatih Cami bahçesi, Karşıova Mahalle Cami avlusu, İmam Hatip Lisesi okul bahçesi ile Fatih Cami bahçesi olmak üzere toplamda 57 merkezde kılınan Cuma namazı öncesi namaz kılınan yerler yıkanıp dezenfekte yapıldı. Namaza giren vatandaşlara kimlik sorguları yapılırken 65 yaş üstü ile 20 yaş altı gençler alınmadı. Çizgilerin çizilip mesafe kuralının uygulandığı namazda maske takılıp sadece seccade ile namaz kılındı. Karton gibi şeyler içeriye alınmadı. İlçe Kaymakamı Can Atak başta olmak üzere hıfzıssıhha kurulu tarafından namaz kılınacak yerler denetlendi. Vatandaşlar aylar sonra ilk defa Cuma namazı kılmak için namaz kılınacak yerleri boş bırakmazken Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı.