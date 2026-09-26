Fenerbahçe'ye masa başında deprem! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin ilerleyen Fenerbahçe, FIFA'dan gelen son dakika haberiyle adeta sarsıldı! Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, sarı-lacivertli kulübe 3 transfer dönemi boyunca geçerli olacak şekilde transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın sarı-lacivertli ekibe kestiği bu ağır faturanın çıkış yolu da belli oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre; transfer engelinin geçmişte kalan mali yükümlülüklerle ilgili olduğu ve sarı-lacivertli yönetimin söz konusu ödemeleri gerçekleştirmesi durumunda kabus gibi çöken bu cezanın anında kaldırılacağı öğrenildi.
Spor kamuoyunda dev bir yankı uyandıran ve gündeme birinci sıradan giriş yapan bu yaptırım kararı sonrası tüm gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp cephesinden yaşanan krizle ilgili henüz hiçbir resmi açıklama gelmezken; yönetimin kapalı kapılar ardında acil bir kriz masası kurduğu ve gerekli ödemeleri en kısa sürede tamamlayarak transfer tahtasındaki tehlikeyi savuşturmak için düğmeye basacağı tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum