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Fenerbahçe'ye masa başında deprem! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı

Dünya futbolunun patronu FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı getirdi. Sarı-lacivertli camiada büyük paniğe yol açan şok cezanın detayları ve yönetimin alacağı acil önlemler belli oldu.

Fenerbahçe'ye masa başında deprem! FIFA'dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı
Emre Şen

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin ilerleyen Fenerbahçe, FIFA'dan gelen son dakika haberiyle adeta sarsıldı! Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, sarı-lacivertli kulübe 3 transfer dönemi boyunca geçerli olacak şekilde transfer yasağı getirdi.

PARAYI ÖDE, YASAĞI KALDIR!

Fenerbahçe ye masa başında deprem! FIFA dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı 1

FIFA'nın sarı-lacivertli ekibe kestiği bu ağır faturanın çıkış yolu da belli oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre; transfer engelinin geçmişte kalan mali yükümlülüklerle ilgili olduğu ve sarı-lacivertli yönetimin söz konusu ödemeleri gerçekleştirmesi durumunda kabus gibi çöken bu cezanın anında kaldırılacağı öğrenildi.

KULÜPTE SESSİZLİK: GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA!

Fenerbahçe ye masa başında deprem! FIFA dan sarı-lacivertlilere tarihi şok: 3 dönem transfer yasağı 2

Spor kamuoyunda dev bir yankı uyandıran ve gündeme birinci sıradan giriş yapan bu yaptırım kararı sonrası tüm gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp cephesinden yaşanan krizle ilgili henüz hiçbir resmi açıklama gelmezken; yönetimin kapalı kapılar ardında acil bir kriz masası kurduğu ve gerekli ödemeleri en kısa sürede tamamlayarak transfer tahtasındaki tehlikeyi savuşturmak için düğmeye basacağı tahmin ediliyor.

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