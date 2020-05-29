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74 gün sonra ilk cuma namazı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Seccadelerini evlerinden getiren cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.
Korona virüs nedeniyle 16 Mart’tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2,5 ay sonra cuma namazıyla toplu ibadete açılıyor. Vatandaşlar Bilecik’te belirlenen camilerde cuma namazını kıldı. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlara maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cuma namazı kılınırken, vatandaşlar uzun bir aradan sonra namaz kılma heyecanı yaşadı.

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İmsak
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Sabah
05:27
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:28
Yatsı
22:11

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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