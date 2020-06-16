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74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

SAMSUN HABERLERİ  | 16.06.2020 19:39 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 74 yıldır semercilik mesleğini ayakta tutmaya çalışan 87 yaşındaki semerci ustası kalbine yenik düştü.Mesleğe 13 yaşında babasının yanında çırak olarak başlayan ve 1950 yılında kendi dükkanını açan Vezirköprü’nün son semerci ustası 87 yaşındaki Mehmet Omak kalbine yenik düştü.

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 74 yıldır semercilik mesleğini ayakta tutmaya çalışan 87 yaşındaki semerci ustası kalbine yenik düştü.
Mesleğe 13 yaşında babasının yanında çırak olarak başlayan ve 1950 yılında kendi dükkanını açan Vezirköprü’nün son semerci ustası 87 yaşındaki Mehmet Omak kalbine yenik düştü. Bugün Gazi Caddesi’ndeki evinden elektrikli bisikletiyle çıkan Omak, 200 metre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Omak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından Omak’ın cansız bedeni Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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