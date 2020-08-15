7,5 milyon yıllık kaplumbağa ve fil dişi fosiline kuyumcu titizliği

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Yamula Barajı etrafında devam eden kurtarma kazılarında bulunan ve 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaplumbağa ve 3 fil dişi fosili, kuyumcu titizliğinde işlenerek bulundukları yerden çıkarıldı.

Yamula Barajı etrafında yaşayan keçi çobanı Murat Adıyaman'ın 2017 yılında bulduğu fosilin ardından başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile Kayseri Müzesi başkanlığında ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl geç başlayan kazı çalışmaları, Yamula Barajı'nın çevresindeki köylerden Çevril'in doğusu ve Emmiler'in batısı ile Taşhan ve Hırka'nın yakınlarında sürüyor.

Kazının sürdüğü yıllar içerisinde filler, üç toynaklı atlar, gergedan, zürafa ve boş boynuzlu gibi canlılara ait fosillerin bulunduğu bölgede, son olarak önceki günlerde 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaplumbağa ve 3 fil dişi fosili bulundu.