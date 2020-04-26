75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

Mamak’ın ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımları hayata geçirmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, bir yandan da estetik dokunuşlarla şehri güzelleştirip hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu, sezona yenilenen yüzüyle ’merhaba’ demek için hazırlanıyor. Covid-19 salgınından dolayı etkinliklerin iptal edildiği Mamak’ta, bakım, onarım, boya, badana ve tadilat çalışması yapılan amfi tiyatro, salgın sonrası çeşitli etkinlerle Mamaklıları buluşturmaya devam edecek.

Sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam edecek

Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nun, Mamak’ın en önemli kültür ve sanat tesisleri arasında olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu özel tesisi, yenileme çalışmalarıyla kentimize çok daha yakışan bir görünüme kavuşturuyoruz. 75. Yıl Amfi Tiyatromuz konserleri, tiyatro gösterileri, müzik festivalleri ve daha pek çok etkinlikle yılın her döneminde sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olmaya devam edecek" dedi.

