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76 yaşındaki engelli yaşlı adamın su aboneliği evinde yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Akseki ilçesinde yaşayan yaşlı ve engelli 76 yaşındaki Mustafa Ali Bedel’in su abonelik işlemleri, evine kadar giden ASAT personeli tarafından gerçekleştirildi.Akseki’nin Güçlüköy Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Mustafa Ali Bedel, ASAT Genel Müdürlüğü ilçe şubesini arayarak su aboneliği talebinin olduğunu belirtti.

Akseki ilçesinde yaşayan yaşlı ve engelli 76 yaşındaki Mustafa Ali Bedel’in su abonelik işlemleri, evine kadar giden ASAT personeli tarafından gerçekleştirildi.
Akseki’nin Güçlüköy Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Mustafa Ali Bedel, ASAT Genel Müdürlüğü ilçe şubesini arayarak su aboneliği talebinin olduğunu belirtti. Bedel’in Akseki ilçe merkezine gelemeyecek durumda olması nedeniyle kendisinin başvurusu telefonla alınarak abonelik süreci başlatıldı. Gerekli evraklar ASAT personeli tarafından toparlandı ve büro ortamındaki bütün işlemleri bitirildikten sonra imza aşamasını tamamlamak için görevli bir ekip, Bedel’in evine kadar gitti.
Evraklarını evine getiren ASAT çalışanlarının yanında imzalayan Mustafa Bedel’in abone numarası kendisine teslim edildi.

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