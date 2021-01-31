77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1944 yılından bu yana Kayseri Kalesi’nin burçlarını süsleyen ve uzun yıllar Ramazan aylarında iftar topu olarak kullanılan Sahra Topu’nun konservasyon çalışmalarıyla yenilenmesini sağladı. Tarihi Sahra Topu, yeni haliyle Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Tarihi Kayseri Kalesi’nde 2013’te restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle Milli Mücadele Müzesi’nin bahçesine taşınarak burada sergilenen 77 yıllık Sahra Topu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla konservasyon çalışmasına tabi tutuldu. Yıllarca dış hava koşullarına bağlı olarak yıpranan ve korozyona uğrayan tarihi Sahra Topu aslı korunarak tamamen yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olan Sahra Topu için özel bir çalışma yapıldı. Uzman ekiplerce, 26 Kasım 2020’de sergilendiği yerden alınan Sahra Topu’nun bakımı 2 ayda yapılarak, 26 Ocak 2021’de Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne getirilerek sergilemeye sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1944 yılından bu yana belediye envanterinde bulunan ve Kayserililer açısından manevi değeri büyük olan Sahra Topu’nun, doğal hali bozulmadan zamana yenik düşmemesi için gerekli olan konservasyon çalışmasının 2 ay gibi bir sürede uzman ekipler tarafından yapıldığını ve yeni hali ile Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi bahçesinde yeniden sergilenmeye başladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

