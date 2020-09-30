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78 yaşında aynı anda 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine başlanan 78 yaşındaki Erol Ateş, aynı anda gerçekleştirilen ve başarı ile sonuçlanan 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

78 yaşında aynı anda 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine başlanan 78 yaşındaki Erol Ateş, aynı anda gerçekleştirilen ve başarı ile sonuçlanan 4 kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan yaşlı adam, doktorlarına ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne baygınlık ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran ve kalbinden çıkan ana atardamarında (aort) anevrizma (balonlaşma) ile aort kapağında ileri derecede yetmezlik ve beraberinde koroner arter hastalığı saptanan 78 yaşındaki Erol Ateş, aynı anda başarı ile gerçekleştirilen dört kalp ameliyatı sayesinde sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Berent Dişcigil, dünyada ve ülkemizde az sayıda merkezde yapılabilen aort kapak tamiri yöntemini hastanemizde uygulamaya başladıklarını ifade etti. Prof.Dr.Berent Dişcigil, yaptığı açıklamada, “Hastamız Erol Ateş’in aort kapağında yapısal bozukluk vardı. Ameliyat esnasında önce aort kapağını tamir ettik ve sonrasında aort kapağını koruyarak anevrizma haline gelmiş (genişlemiş) aort kökünü değiştirdik. Beraberinde arkus aortaya (aort yayı) uzanan ve yırtılmak üzere olan geniş anevrizma bölgesini de çıkardık ve suni damar ile yeni aort damarı yaptık. Koroner damarına da bypass ameliyatını yaptık. Ameliyat sonrası yapılan tetkiklerde aort kalp kapağında kaçak olmadığı, tam fonksiyon gördüğü saptandı. Böylece aort kapak tamiri ile birlikte dört kalp ameliyatını aynı anda olan hastamız, ameliyatından bir hafta sonra sağlığına kavuşmuş olarak taburcu oldu” dedi.

Prof.Dr.Dişcigil, protez kapak ile değiştirmek yerine uygun hastalarda kalp kapağının tamir edilmesinin kalp için daha uyumlu bir yöntem olduğunu, kalp kapağı tamir edilen hastaların kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaç kullanmak zorunda kalmadıklarını belirtti.

Sağlığına kavuşan Erol Ateş taburcu olurken, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu ağır kalp ameliyatını kaldıramazsın demişlerdi. Berent Hoca ve ekibi sayesinde sağlığıma kavuştum. Allah onlardan razı olsun” diyerek doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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