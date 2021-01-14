790 bin maske, 10,5 ton dezenfektan kullanıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2020 Mart ayında başlayan pandemi sürecinden bugüne kadar Belediye tarafından 790 bin maske dağıtıldığı, 10,5 ton dezenfektanın ise belirli ölçülerde sulandırılarak kamuya açık alanlara ve dezenfekte edilmesi gereken toplu mekanlara uygulandığı ifade edildi.

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur gazetecilere açıklamalarda bulunarak pandemi sürecinde Bandırma Belediyesi olarak 790 bin adet maske ile 10,5 ton dezenfektan uygulaması yaptıklarını belirtti.

Maske ve dezenfektan konularında Eti Maden ve özel bir fabrika ile Recep Gencer Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin büyük yardımlarını gördüklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur “Pandeminin ilk haftalarında maske temin etmekte zorluklar yaşadık. Tanesini 3,5 liradan maske aldığımız günler yaşadık. Ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle 11 Mart tarihinden itibaren Başkanımız Tolga Tosun’un talimatları doğrultusunda çalışmalara başladık. Özel kalem, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğümüz olarak ortak çalışıldı. 3 ekip bütün kurumları, okulları ve camileri dezenfekte ettiler. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesinden Tulum, maske, eldiven, sırt pompası, yüzey ve el dezenfektanı ve nakdi destekler aldık “ dedi.

35 traktör dezenfekte çalışmalarına katıldı

"Ülke olarak 1 Haziran’da normalleşme sürecinegeçilse de Bandırma Belediyesi olarak tüm çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik" diyen Başkan Yardımcısı Ozan Onur “Kırsal mahalle muhtarlarımız ile bir araya gelerek istedikleri ilaç desteğini sağladık. Onlarda kendi imkanlarıyla dezenfekte işlemlerini yaptılar. Bizde onlardan yardım istedik. Merkezde araç giremeyecek sokaklarda 35 adet traktör ile ilaçlama çalışmalarına katıldılar. Ana caddeler gün boyu, tüm sokaklar haftada en az 1 kez, halkın yoğun olduğu caddeler devamlı olarak, çocuk parkları gün aşırı, otobüs durakları ve oturma bankları her gün, cami ve okul bahçeleri düzenli olarak 25 kişilik ekiple dezenfekte edildi. Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. Özellikle vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladığı Kapalı pazaryerinde tüm önlemleri aldık. Giriş çıkışlarda vatandaşlar kontrol edilirken, açılış ve kapanışlarda alan tümüyle temizlenerek dezenfekte ediliyor. Bandırma için Bandırma Belediyesi olarak tüm şartlarımızı seferber ettik. Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa grubuna katılıp aktif olarak 250 personel ile hizmet verdik. 11 Mart’tan bu yana ihale yoluyla 790 Bin maske ile 10,5 ton dezenfektan temin edilerek Bandırmalı vatandaşlarımıza dağıttık” dedi.

