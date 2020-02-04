7’inci Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen‘7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi’ yüzlerce sanatçı ve bilim insanını bir araya getirdi.

Üç gün süren eş zamanlı olarak dört salonda yapılan kongrede, edebiyat, kültür, iktisat, işletme, sosyoloji, tarih, coğrafya, arkeoloji, antropoloji, psikoloji, sanat, ilahiyat, felsefe, maliye, kamu yönetimi, hukuk, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, işletme bilimleri ve uluslararası ilişkiler konularında toplam 190 bildiri sunuldu. Kongre açış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Eriş, “Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimizi Harran Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Yedincisi düzenlenen uluslararası kültür ve medeniyet kongresine destek veren başta Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik olmak üzere Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ve kongreye destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi açılışında Prof. Dr. Sedat Benek’in yönetmenliğini yaptığı ‘Tarladan Sofraya Urfa İsotu’ belgeselinin gösteriminin ardından Küratörlüğünü Öğr. Gör. Necla Tosmur ile Mehmet Yücel’in yaptığı resim sergisi gezildi.

Kültür ve Medeniyet Kongresinin içeriğine uygun olacak farklı etkinliklerin yapıldığı kongrede, Şanlıurfa’nın kültür zenginliklerinden birisi olan çiğköftenin yapılışı uygulamalı olarak gösterildi. Şanlıurfa’nıntanıtımına katkıda bulunmak amacıyla kongreye katılan akademisyenlere yönelik Göbeklitepe, Harran Kalesi ile kubbeli evler, Birecik Kelaynak Koruma Çiftliği, Birecik Müzesi ve Halfeti gezisi düzenlendi.

