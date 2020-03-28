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8 bin 835 vatandaşın ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı

MERSİN HABERLERİ  | 28.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Mersin’de 5 günde 8 bin 835 vatandaşın ihtiyacının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığı bildirildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Mersin Valiliği başkanlığında, ilçelerde de kaymakamlıklar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğu hatırlatıldı.Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarının 22 Mart tarihinden itibaren karşılanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Bu aramalardan 5 günde toplam 8 bin 835 kişinin ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından giderilmiştir.

Mersin’de 5 günde 8 bin 835 vatandaşın ihtiyacının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığı bildirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için Mersin Valiliği başkanlığında, ilçelerde de kaymakamlıklar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğu hatırlatıldı.
Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarının 22 Mart tarihinden itibaren karşılanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Bu aramalardan 5 günde toplam 8 bin 835 kişinin ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından giderilmiştir. Ayrıca Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız telefon ile aranarak bu süreci rahat geçirebilmeleri için, stres ve kaygılarını en aza indirebilmek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla psikolojik destek verilmektedir" denildi.

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Helin Eczanesi
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