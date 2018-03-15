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8. Gün dizisi atv'de başlıyor! İşte 8. Gün dizisinin oyuncuları ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "8. Gün"; oyuncuları, bitmeyen temposu ve sürekli yükselen bir merak duygusuyla izleyiciyi ekran başına toplayacak. atv'nin yeni dizisi "8. Gün"ün oyuncuları ve dizinin yayınlanma tarihi belli oldu. İşte 8. Gün dizisine dair merak edilenler...

8. Gün dizisi atv'de başlıyor! İşte 8. Gün dizisinin oyuncuları ve konusu
  1. Gün dizisinin yayınlanma tarihi açıklandı. atv'de önümüzdeki hafta başlayacak olan Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "8. Gün"ün oyuncuları belli oldu. 19 Mart Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün"ün kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş yer alıyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yapacağı "8. Gün"ün senaristliğini Toprak Karaoğlu, Savaş Korkmaz ve Seda Çalışır yapıyorlar.

8. GÜN DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

Bahar, zeki, hayat dolu, neşeli bir kızdır. Zenginlik içinde büyümüştür. Kocasıyla birlikte mutlu bir hayatı varken bir gün her şey tersine döner. Agna Şirketi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan annesi Şehnaz öldürülmüştür.Bahar güvenli hayatından karanlık bir dünyaya savrulur. Annesini öldürenler,bilmediği bir nedenden dolayı şimdi Bahar'ın peşindedir. Bahar, bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da annesinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Sürprizlerle dolu bu serüvende yolu ummadığı biriyle kesişir. Eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati'yle işbirliği yapmak zorunda kalır. Bu zorunluluk zamanla ikisininde hiç hesaba katmadığı kuvvetli bir bağa dönüşür. Bu bağ adeta iki farklı dünyanın çarpışması gibidir. Hayati, Bahar sayesinde içindeki temiz duyguları keşfederken Bahar ise kendi karanlık tarafıyla yüzleşir.

Bahar bu yolda kirlenecek,Hayati ise kirli hayatını temize çekecektir.Hayati'yle birlikte çıktığı bu yolda güvendiği birçok insanın maskelerinin düştüğünü görür.

Bu süreçte kocasına olan inancını da kaybeden Bahar, aşka kapılarını kapatmıştır. Ama Bahar'ı bu yolda da büyük bir sürpriz beklemektedir.Tüm bu yaşadıklarına rağmen Bahar ve onu bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Hayati,amaçlarından asla sapmaz.

MUSA UZUNLAR DİZİ İÇİN ÖZEL DÖVÜŞ DERSLERİ ALDI

Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi "8. Gün"ün çekimleri tüm heyecanıyla devam ediyor. 19 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'da atv'de başlayacak olan ve sürükleyici senaryosu nedeniyle temposu hiç bitmeyen dizi için Musa Uzunlar dövüş dersleri almaya başladı. Deneyimli oyuncuyu, fragmanları ile izleyiciyi şimdiden meraklandıran dizide aksiyon sahneler içinde göreceğiz.

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