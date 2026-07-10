MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı

Latin pop müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra konser için İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, magazincileri uzaklaştırmaya çalışan korumalarına müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı
Mustafa Fidan

İstanbul dünyaca ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kanye West'in unutulmaz İstanbul performansının ardından bir diğer dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı 1

RİCKY MARTİN İSTANBUL'DA! İLK ADIMINDA GÜNDEM OLDU

İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca doğru giderken hayranlarına seslenen Ricky Martin, "Herkese merhabalar, sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim, görüşürüz" dedi.

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı 2

Magazincilerin soru sormak için ünlü yıldızı beklediği anda yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı 3

KORUMASINA BÖYLE MÜDAHALE ETTİ

İstanbul’a gelen dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, magazincileri uzaklaştırmaya çalışan korumalarına müdahale etti. Korumasına muhabirlere müdahale etmemesini söyleyen Ricky Martin, magazin muhabirlerine konuştu.

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı 4

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi Torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi
Yıllar süren küslük bitti! Aile pozu gündem olduYıllar süren küslük bitti! Aile pozu gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ricky Martin konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.