Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da! Bir geldi, olaylı geldi: O anlar kameraya yansıdı

İstanbul dünyaca ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kanye West'in unutulmaz İstanbul performansının ardından bir diğer dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

RİCKY MARTİN İSTANBUL'DA! İLK ADIMINDA GÜNDEM OLDU

İGA İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptıktan sonra kendisini bekleyen araca doğru giderken hayranlarına seslenen Ricky Martin, "Herkese merhabalar, sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim, görüşürüz" dedi.

Magazincilerin soru sormak için ünlü yıldızı beklediği anda yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.

KORUMASINA BÖYLE MÜDAHALE ETTİ

İstanbul’a gelen dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, magazincileri uzaklaştırmaya çalışan korumalarına müdahale etti. Korumasına muhabirlere müdahale etmemesini söyleyen Ricky Martin, magazin muhabirlerine konuştu.