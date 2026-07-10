Safiye Soyman'ın torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Renkli kişiliği ve eğlenceli tavırlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, torunu Ali'nin üniversite mezun olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Mezuniyet töreninden kareler ve videolar paylaşan ünlü sanatçı, torunuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Soyman paylaşımında, "Canım Ali'ciğimin mezuniyeti büyük gurur verici. Her anne ve babaya Allah nasip etsin. Yolu açık olsun, ömür boyu." ifadelerine yer verdi.

YORUM YAĞDI

Safiye Soyman'ın kızı ve torunuyla paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin torununa; 'maşallah', 'başarıları daim olsun' gibi yorumlar yapılırken kızı içinse 'kızınız çok hoş', 'annesine benziyor' gibi yorumlar yapıldı.