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Safiye Soyman'ın torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, torunu Ali'nin üniversiteden mezun olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Soyman kızı ve torunun özel gününden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Safiye Soyman'ın torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

Renkli kişiliği ve eğlenceli tavırlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, torunu Ali'nin üniversite mezun olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Mezuniyet töreninden kareler ve videolar paylaşan ünlü sanatçı, torunuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Safiye Soyman ın torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi 1

Soyman paylaşımında, "Canım Ali'ciğimin mezuniyeti büyük gurur verici. Her anne ve babaya Allah nasip etsin. Yolu açık olsun, ömür boyu." ifadelerine yer verdi.

Safiye Soyman ın torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi 2

YORUM YAĞDI
Safiye Soyman'ın kızı ve torunuyla paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Safiye Soyman ın torunu Ali mezun oldu! Görenler aynı şeyi söyledi 3

Ünlü ismin torununa; 'maşallah', 'başarıları daim olsun' gibi yorumlar yapılırken kızı içinse 'kızınız çok hoş', 'annesine benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Safiye Soyman
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