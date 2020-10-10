YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali finalist filmleri belli oldu

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali finalist filmleri belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali finalist filmleri belli oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sekizincisi düzenlenecek Altın Çınar Film Festivali'nde yarışacak finalist filmler belirlendi.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, sinemadan aldığı ilhamla yeni normale uygun biçimde "çevrimiçi" olarak sekizinci kez sinemaseverlerle buluşacak.

29 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'e kadar devam edecek festivalin yarışma kısmına 238 film başvurdu. "Ulusal Belgesel Film" kategorisinde 10, "Ulusal Kısa Film" kategorisinde de 10 film yarışacak.

Ulusal Belgesel Film finalistleri ve yönetmenleri; Ada'm (Turgay Kural), Adana: Köprü Başı (Necati Öz), Aksakal (Yusuf Yurdigül), Bir Varmış Bir Yokmuş (Emre Karapınar), Büyülü Fener Bekçileri (Bahadır Kapır- Ferhat Zengin), İnziva (Mert Eşberk), Levanten (Efe Can Aktaşlı), Rüya Makamı (Çağla Çağlar), Tülütabaklar "Ölümsüz Kahramanlar" ve Uzun İnce Bir Yoldayım (Tuğba Kozan) olarak açıklandı.

Ulusal Kısa Film finalistleri ve yönetmenleri ise Bir Garip Mevsim (Burak Oğuz Saguner), Çamaşır Suyu (Büşra Bülbül), Kara Kutu (Can Deniz Atıcı), Kulak Misafiri (Ahmet Toğaç), Kuraklık Zamanlarında (Köksal İçöz), Majid'den Sevgilerle (Yiğit Armutoğlu), Meryem Ana (Mustafa Gürbüz), Oda 5 (Nihat Seven), Paydos (Öykü Orhan) ve Şin (Mehmet İsmail Çeçen) olarak belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Minik Rüzgar toprağa verildi
Minik Rüzgar toprağa verildi

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:35
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.