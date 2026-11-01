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Seren Serengil kilo vermek uğruna zor günler geçirdi! 'Kemiklerim eridi, boyum kısaldı'

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem olan Seren Serengil bu defa açıklamalarıyla dikkat çekti. Ayşe Arman'ın programına konuk olan Serengil kilo vermek uğruna geçirdiği zor günleri anlattı.

Seren Serengil kilo vermek uğruna zor günler geçirdi! 'Kemiklerim eridi, boyum kısaldı'
Öznur Yaslı İkier

Seren Serengil, bu kez özel hayatıyla değil sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bir dönem 42 kiloya kadar düştüğünü anlatan ünlü isim Ayşe Arman'ın programında anlattıklarıyla dikkat çekti.

“Kilo benim gerçekten travmam” diyerek yaşadıklarını anlatan Seren Serengil, ilk olarak mide ameliyatı geçirip kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim, daha sonra çocuk sahibi olabilmek için aldığı hormonlarla yeniden kilo aldığını belirtti.

Seren Serengil kilo vermek uğruna zor günler geçirdi! Kemiklerim eridi, boyum kısaldı 1

Bu süreçte bebeğini kaybettiğini ve kendisine bir daha çocuk sahibi olamayacağının söylendiğini dile getiren Serengil, bir televizyon programına başlamadan önce tekrar zayıflamak istediğini ifade etti.

Seren Serengil kilo vermek uğruna zor günler geçirdi! Kemiklerim eridi, boyum kısaldı 2

42 KİLOYA DÜŞTÜ

Kilo almaktan çok korktuğunu söyleyen Serengil, ardından gastrik bypass ameliyatı geçirdiğini dile getirdi. Ayşe Arman'ın “Bilinçli insansın, bu yola nasıl girdin?” sorusuna ise “Dinlemedim ve ondan sonra 42 kiloya düştüm” yanıtını verdi.

Seren Serengil kilo vermek uğruna zor günler geçirdi! Kemiklerim eridi, boyum kısaldı 3

'KEMİKLERİM ERİDİ'

Seren Serengil o süreci de şöyle anlattı; ''42 kiloya kadar düştüm, safra kesem alındı. Alt midem yok. Organlarım birbirine yapışık halde. Dumping sendromu geçirdim hâlâ yemeklerden sonra yarım saat yatırıyorum. Çünkü bağırsağım fazla kesilmiş. Kemiklerim eridi, boyum 3 santim kısaldı, ölüyordum ben.''

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Seren Serengil
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