Van İl Müftülüğü ve Van Tuşba Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ortak program düzenledi.

Van İl Müftülüğü ve Van Tuşba Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ortak düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut’un konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kur’an Kursu öğreticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. "Geçmişten Günümüze Kadın" konusuyla gündeme ışık tutan Akbulut, tarihte kadın şahsiyetlerden örnekler vererek günümüzdeki kadın algısının anlaşılması ve İslam’ın kadınlara verdiği değer ile yanlış algı ve anlaşılmaların aşılabileceğine vurgu yaptı. Akbulut; geleceğin neslini kadın ve erkek olarak fıtratlarında var olan yazılıma uygun yetiştirebildiğimiz takdirde bu hiyerarşik yarışın sona ereceğini kulluk ve halifelikte hayırda yarışanların toplumunu oluşturabileceğimizi ifade etti. Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil refiki olarak huzur ve bereketi üretebileceğini ifade eden Akbulut, tükenmeden tüketebileceği, ihtiyaç ve harcamanın itidal-iktisat kanaat -şükür çizgilerinde yaşanabileceğine de işaret etti.

