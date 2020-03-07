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8 Mart dünya kadınlar günü

VAN HABERLERİ  | 07.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Van İl Müftülüğü ve Van Tuşba Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ortak program düzenledi.Van İl Müftülüğü ve Van Tuşba Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ortak düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut’un konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kur’an Kursu öğreticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Van İl Müftülüğü ve Van Tuşba Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ortak program düzenledi.
Van İl Müftülüğü ve Van Tuşba Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla ortak düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut’un konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kur’an Kursu öğreticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. "Geçmişten Günümüze Kadın" konusuyla gündeme ışık tutan Akbulut, tarihte kadın şahsiyetlerden örnekler vererek günümüzdeki kadın algısının anlaşılması ve İslam’ın kadınlara verdiği değer ile yanlış algı ve anlaşılmaların aşılabileceğine vurgu yaptı. Akbulut; geleceğin neslini kadın ve erkek olarak fıtratlarında var olan yazılıma uygun yetiştirebildiğimiz takdirde bu hiyerarşik yarışın sona ereceğini kulluk ve halifelikte hayırda yarışanların toplumunu oluşturabileceğimizi ifade etti. Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil refiki olarak huzur ve bereketi üretebileceğini ifade eden Akbulut, tükenmeden tüketebileceği, ihtiyaç ve harcamanın itidal-iktisat kanaat -şükür çizgilerinde yaşanabileceğine de işaret etti.

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İmsak
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Sabah
06:23
Öğle
12:22
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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