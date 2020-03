“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”

Van Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge mesajında, “Hayatın temel kaynağı olan kadınlar, son derece kıymetli birer hazinedir. Efendimizin, “Cennet anaların ayakları altındadır.” Hadisi Şerif’ini hiçbir zaman unutmamalıyız. Kadın hayatın ta kendisidir. Zira insan neslinin devamını sağlayan temel unsuru kadındır. İnsanı yetiştiren ve dünyaya kazandıran kadındır. Bin bir emekle evladını gözünden sakınan ve insanlık için büyüten kadındır. Doğumdan ölüme her zaman başımızın tacı olan kadınlarımıza hürmet göstermek insanlığımızın bir görevidir. ABD’nin New York kentinde 8 Mart 1857 yılında yaşanan grevin ardından 120 kadın işçi feci şekilde can vermişti. Olaydan sonra Birleşmiş Milletler (BM) 16 Aralık 1977’de, 8 Mart’ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul etti. Türkiye’de ise 8 Mart, 1921 yılından itibaren kutlanmaktadır.”

“Efendimiz rehberimizdir”

Berge, “Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (S.A.V.) “İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz.” Hadis-i Şerif’ini hatırlayacak olursak, insanlığın hangi kriterleri göz önünde bulundurması gerektiği daha iyi anlaşılacaktır. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar, toplumsal her alanda da kendini göstermelidir. Bu kapsamda meslek sahibi olan kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmayı daha fazla başarabileceği bir gerçektir. Mutlu kadın, huzurlu bir aile ve müreffeh bir ülke demektir” dedi.