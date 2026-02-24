MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hadise tepkilere dayanamadı, UNICEF'den ayrıldı

UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise’nin Ramazan ayı için hazırlanan bağış videosundaki “Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine” ifadelerine tepki yağdı. Hadise'nin açıklaması tepkileri dindirmeyince ayrılık paylaşımı geldi.

Hadise tepkilere dayanamadı, UNICEF'den ayrıldı

UNICEF'in Ramazan ayına özel bağış videosuyla gündeme gelen Hadise'ye günlerdir tepki yağıyor. Tepkilerden sonra açıklama yapan Hadise'nin sözleri yeterli bulunmadı, tepkiler devam etti.

Birçok kişi, paylaştığı videoda Türkiye'nin 'yardıma muhtaç' bir imajla yansıtıldığını öne sürerek Hadise'ye tepki gösterdi. Kısa sürede dozu artan eleştiriler, şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması taleplerine kadar varan sert bir boyuta ulaştı.

Hadise tepkilere dayanamadı, UNICEF den ayrıldı 1

Şarkıcı Hadise, Ramazan ayı için UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Durum Fonu) iş birliğiyle hazırladığı video sonrası sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından ikinci kez açıklama yaptı.

Hadise tepkilere dayanamadı, UNICEF den ayrıldı 2

"TEPKİLERİ GÖRÜYOR VE SİZİ ANLIYORUM"

Hadise, UNICEF ile olan bağını sonlandırdığını duyurdu. Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

"Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son bölüm olay oldu! "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz?"Son bölüm olay oldu! "Bir hafta nasıl bekleyeceğiz?"
Aşk bitti, oyun iptal! Seksi kadını beğendi, olay gönderme geldi! Aşk bitti, oyun iptal! Seksi kadını beğendi, olay gönderme geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.