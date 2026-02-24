Hadise tepkilere dayanamadı, UNICEF'den ayrıldı

UNICEF'in Ramazan ayına özel bağış videosuyla gündeme gelen Hadise'ye günlerdir tepki yağıyor. Tepkilerden sonra açıklama yapan Hadise'nin sözleri yeterli bulunmadı, tepkiler devam etti.

Birçok kişi, paylaştığı videoda Türkiye'nin 'yardıma muhtaç' bir imajla yansıtıldığını öne sürerek Hadise'ye tepki gösterdi. Kısa sürede dozu artan eleştiriler, şarkıcının vatandaşlıktan çıkarılması taleplerine kadar varan sert bir boyuta ulaştı.

Şarkıcı Hadise, Ramazan ayı için UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Durum Fonu) iş birliğiyle hazırladığı video sonrası sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından ikinci kez açıklama yaptı.

"TEPKİLERİ GÖRÜYOR VE SİZİ ANLIYORUM"

Hadise, UNICEF ile olan bağını sonlandırdığını duyurdu. Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü açıklamamın üstüne birkaç şey daha eklemek istiyorum. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı dikkatle okuyorum; tepkilerinizi görüyor ve sizi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Kadınların, çocukların, tüm insanların ve tüm canlıların yaşam hakkı için yıllardır sergilediğim duruşu herkes biliyor. Bu duruşumdan asla taviz vermedim, vermeyeceğim. Yardım kampanyaları konusunda bundan sonra çok daha hassas ve titiz hareket edeceğimi özellikle belirtmekle birlikte artık UNICEF ile bağımı sonlandırdığımı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu mübarek Ramazan ayında, başta Gazze olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan çocuklara desteklerimi tamamen bağımsız olarak sürdürerek elimden geleni yapmaya devam edeceğim."