YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi açıldı

ADANA HABERLERİ  | 07.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınların eğitimli, donanımlı ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğunu söyledi.Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şube Başkanlığınca düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi”nin açılışı Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.19 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini beraberindekilerle keserek sergiyi ziyarete açan Vali Demirtaş, daha sonra sergide yer alan eserleri tek tek inceledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınların eğitimli, donanımlı ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğunu söyledi.
Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şube Başkanlığınca düzenlenen “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Resim Sergisi”nin açılışı Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
19 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini beraberindekilerle keserek sergiyi ziyarete açan Vali Demirtaş, daha sonra sergide yer alan eserleri tek tek inceledi. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladığını belirten Vali Demirtaş, “Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınlarımızı her alanda aktif şekilde görmek mutluluk verici. Kadınlarımızın eğitimli, donanımlı ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Bizler bu doğrultuda kadınlarımızın eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında başarı ile yerini alması için her türlü çalışmanın içinde olmaya, kadınlarımızın daima yanında olmaya hazırız” şeklinde konuştu.
Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışı sanatçılarla sohbet edilmesi ve yapılan eserler hakkında bilgiler alınmasının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Kağıthane’de yeşil alanlar arttırılıyor

Aslanapa’da şehitler sokağı

Aslanapa’da şehitler sokağı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Mesaiden çıkıp heykel ve resim kurslarına koşuyorlar

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Adana Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:54
Öğle
12:55
İkindi
16:11
Akşam
18:45
Yatsı
19:59

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Buğra Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Erdeve Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Kozan'da "Çocuk Gelişimi" Semineri

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.