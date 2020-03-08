8 Mart Dünya Kadınlar Günü Manisa’da kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Manisa’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu. Programlara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Kuğu, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kadın katıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Programda söz alan Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün öneminde bahsederek, bütün kadınların gününü kutladı.