YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. 8 Mart için dayanışma vurgusu

8 Mart için dayanışma vurgusu

İZMİR HABERLERİ  | 24.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

İzmir’in kadın muhtarları İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ve mahallelerin sorunları için bir araya geldi.

İzmir’in kadın muhtarları İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ve mahallelerin sorunları için bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer ile İzmir’in ilçe belediye başkanlarının eşleri de davetliydi.
İzmir’in kadın muhtarları ve ilçe belediye başkan eşleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri ve mahalle sorunları gündemiyle Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldi. Kadın Muhtarlar Derneği Temsilcisi 26 Ağustos Mahalle Muhtarı Şerife Güngör, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’e çiçek sundu. Kadın dayanışmasının öne çıktığı toplantıda Neptün Soyer, “İzmir kadın dostu bir kenttir ve bu programın amaçlarından biri de kadınların yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamaktır. Kadın muhtarların yönetimde olmaları kadın bakış açısıyla kentin planlanmasında önemlidir” dedi. Soyer, Henry Ford’dan bir alıntı yaparak “Bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır” dedi. Toplantıda Neptün Soyer’e Karabağlar Ali Fuat Erden Mahallesi Muhtarı, Başkan Soyer’e iletilmesi için üzerinde mahalle çocuklarının “Ben Çocuk Sen Umut” sloganıyla taleplerinin olduğu tişörtü hediye etti.
“İzmir’in yönetimine ortak olduğumuzu hissediyoruz”
Kadın muhtarlar böyle bir toplantı düzenlendiği ve İzmir’in yönetime ortak olduklarını hissettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Toplantıda kadın muhtarlar ve ilçe belediye başkan eşleri önce 8 Mart etkinlikleriyle ilgili önerilerini sundu, ardından kendi mahalleleriyle ilgili sorunlarını dile getirdi. Sorunlar ve öneriler İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Avukat Nilay Kökkılınç tarafından not edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Gençlik merkezleri doldu taştıGençlik merkezleri doldu taştı
Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediye Spor’a konuk olacakAliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediye Spor’a konuk olacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı

Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı

İzmir Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:28
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Dsp Bornova Adayı Pülten, Başkan Sındır'a Kırgın!

Dsp Bornova Adayı Pülten, Başkan Sındır'a Kırgın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.