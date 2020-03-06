YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 8 Mart’ı kırmızı karanfillerle kutladılar

8 Mart’ı kırmızı karanfillerle kutladılar

ANTALYA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı ve Muratpaşa’nın kadın belediye meclis üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın çalışanlarına karanfil hediye etti.Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın çalışanlarına kırmızı karanfiller hediye ederek kutladı.

Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı ve Muratpaşa’nın kadın belediye meclis üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın çalışanlarına karanfil hediye etti.
Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kadın çalışanlarına kırmızı karanfiller hediye ederek kutladı. Başkanvekili Sarı ve Muratpaşa Belediye Meclisi’nin kadın meclis üyeleri Deniz Filiz, Nuran Uğur ve Canan Keleş belediyenin ana hizmet binasındaki birimleri tek tek gezerek kadın çalışanlara, Başkan Ümit Uysal adına karanfil hediye etti. Sarı ve belediye meclis üyeleri, kadınların gününü kutlarken Başkan Uysal’ın, “Kadınların, sosyal yaşam içinde hak ettikleri gerçek yeri alabildiği, taciz ve şiddetin olmadığı, annelerin ağlamadığı, eşit hak temelli bir dünya hayalimizin gerçekleşmesi” dileğini de iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Öğrenciler okulda sermaye piyasalarını günlük takip ediyor

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Kütahya YHT için etüt projesi başladı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Nene Hatun kabri başında dualarla anıldı

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Antalya Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:14
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:03
Yatsı
20:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Cadde Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
İbrahim Özer Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Sevda Eczanesi
Muratpasa
Alpay Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.