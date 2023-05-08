8 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Ömer, Veda Mektubu, Yasak Elma, Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 8 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu sezon final yapacak olan Yasak Elma dizisinin reyting sonuçları da merak edildi. İşte 8 Mayıs Pazartesi Ömer, Veda Mektubu, Yasak Elma gibi yapımların reyting sonuçları...

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (1 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu” birinci sırayı alırken, Star TV’de yayınlanan “Ömer” ikinci, Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” üçüncü oldu.

AB kategorisinde ise “Ömer” birinci sırada yer alırken, “Alparslan Büyük Selçuklu” ikinci, “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” ise üçüncü oldu.





