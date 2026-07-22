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Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadeleri ortaya çıktı! "Büyük bir hayal kırıklığı olmuştur"

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı. Adliyeye çağrılan isimler arasında yer alan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadeleri ortaya çıktı.

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadeleri ortaya çıktı! "Büyük bir hayal kırıklığı olmuştur"
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter adliyeye gelerek ifade verdiler. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre 3 ismin ifadeleri ortaya çıktı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: "BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLMUŞTUR"

Gökhan Özoğuz’un şunları ifade etti:

“AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim tek amacım insanlara faydalı olabilmek ve yardımcı olabilmektir. Ben vatanıma, milletime, devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez.

Yegâne amacım bu bağlılıkla yardım etmektir. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise bu benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.”

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter in ifadeleri ortaya çıktı! "Büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" 1

ÖYKÜ SERTER: "YÖNLENDİRECEK HİÇBİR SÖYLEMDE BULUNMADIM"

Öykü Serter ifadesinde şunları aktardı:

“Haluk LEVENT ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk LEVENT ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Aynı şekilde AHBAP isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben AHBAP derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım. AHBAP derneğine para yatırmadım. İnsanları AHBAP derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım.

Son dönemde kamuoyu gündemini meşgul eden AHBAP soruşturması ile ilgili bir vatandaş olarak bir medya mensubu olarak tabi ki bu konuyu takip ediyorum. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Nasıl ki yardıma geç gidilmesine, insanlara yetişilememesine tepki gösteriyorsam bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.”

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter in ifadeleri ortaya çıktı! "Büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" 2

ECE ÜNER: "LEVENT'İN EYLEMLERİNİ LANETLİYORUM"

Ece Üner’in ifadesinde şunları aktardı:

“Haluk LEVENT’in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum.

Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk LEVENT’in eylemlerini lanetliyorum.”

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter in ifadeleri ortaya çıktı! "Büyük bir hayal kırıklığı olmuştur" 3

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Öykü Serter Ece Üner Ahbap Derneği
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