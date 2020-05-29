8 metre karın altındaki içme suyu hattına ulaşarak Gülek’e takviye su sağladılar

MESKİ ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramında yaptıkları çalışmalarla 8 metrelik karın altındaki içme suyu hattına ulaşıp, Gülek Mahallesine takviye içme suyu sağladılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Gülek Mahallesini besleyen Karboğazı içme suyu kaynağının bulunduğu bölgede yapılan çalışma ile 8 metre yüksekliğindeki karın altında bulunan içme suyu hattına ulaşan MESKİ ekipleri tarafından mahalleye takviye içme suyu verildi. MESKİ’nin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda, yaz aylarında normal nüfusunun 5 katı yoğunluğa ulaşan Gülek Mahallesinde bayram süresince herhangi bir içme suyu sorunu yaşanmadı.

Kesintisiz bir hizmet anlayışıyla hareket eden MESKİ’nin, en ücra yerleşim birimine kadar giderek, zorlu arazi şartlarında çalışıp mağduriyetleri gidermesi, halktan büyük takdir topladı.