YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. 8 metre karın altındaki içme suyu hattına ulaşarak Gülek’e takviye su sağladılar

8 metre karın altındaki içme suyu hattına ulaşarak Gülek’e takviye su sağladılar

MERSİN HABERLERİ  | 29.05.2020 12:38 | Son Güncelleme

MESKİ ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramında yaptıkları çalışmalarla 8 metrelik karın altındaki içme suyu hattına ulaşıp, Gülek Mahallesine takviye içme suyu sağladılar.Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti.

MESKİ ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramında yaptıkları çalışmalarla 8 metrelik karın altındaki içme suyu hattına ulaşıp, Gülek Mahallesine takviye içme suyu sağladılar.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Gülek Mahallesini besleyen Karboğazı içme suyu kaynağının bulunduğu bölgede yapılan çalışma ile 8 metre yüksekliğindeki karın altında bulunan içme suyu hattına ulaşan MESKİ ekipleri tarafından mahalleye takviye içme suyu verildi. MESKİ’nin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda, yaz aylarında normal nüfusunun 5 katı yoğunluğa ulaşan Gülek Mahallesinde bayram süresince herhangi bir içme suyu sorunu yaşanmadı.
Kesintisiz bir hizmet anlayışıyla hareket eden MESKİ’nin, en ücra yerleşim birimine kadar giderek, zorlu arazi şartlarında çalışıp mağduriyetleri gidermesi, halktan büyük takdir topladı.

“MESKİ olarak zorlukları aşarak çalışıyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, vatandaşları içme suyundan mahrum etmemek için her koşulda hizmet verdiklerini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde Mersinlilere en iyi hizmet için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte nüfusu artan Gülek Mahallesinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için takviye içme suyu sağladık. MESKİ ailesi olarak fedakarlık göstererek, zorlukları aşarak çalışmaktayız. Bayram döneminde de büyük bir mücadele gösteren ekiplerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

Diyarbakır’da ’cuma namazı’ hazırlığı

65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

65 yaş ve üstü vatandaşlara emlak vergisi ödeme kolaylığı

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Mersin Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:18
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
20:00
Yatsı
21:33

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Aydın (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Cadde Eczanesi
Merkez
Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Çavuşlu Eczanesi
Merkez
Ezgi (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Onur Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şeker'den Baro Başkanına: Haddini Bil

Şeker'den Baro Başkanına: Haddini Bil

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.