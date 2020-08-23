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8 Şubat kütüphane binası için imzalar atıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 8 Şubat Kütüphanesi binasına ilişkin hazırlanan protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan tarafından imzalandı.Şehitkamil’deki kütüphane sayısına önümüzdeki aylarda bir yenisi daha eklenecek.

Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 8 Şubat Kütüphanesi binasına ilişkin hazırlanan protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan tarafından imzalandı.
Şehitkamil’deki kütüphane sayısına önümüzdeki aylarda bir yenisi daha eklenecek. Yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve halkın hizmetine sunulan 21 gençlik kütüphanesi sayısı, yeni yapılacak kütüphane ile 22 olacak. İlçenin farklı noktalarında bulunan kütüphaneler, her yaştan öğrenciye hitap edecek şekilde tasarlanıyor.
8 Şubat Kütüphanesi binasının yapımı için hazırlanan protokol, Bülbülzade Kültür Merkezi’nde imzalandı. İmza törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ile Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk katıldı.
Gençlerin teknolojiye yatkınlığını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz
Protokol töreni esnasında açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep’teki mevcut kütüphane sayısına bir yenisini eklemek adına Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalarımızı yaptık. Nitelikli bir alanda büyük bir kütüphane yapmayı hedefliyoruz. Gençlik kütüphanesi adı altında yaklaşık 21 kütüphanemiz var. Şu anda kentsel dönüşüm alanında bulunan bin 500 metrekarelik büyüklükte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bir kütüphanemiz var. Burası ömrünü tamamlamış, yıkım noktasında. Bununla ilgili olarak 8 Şubat Mahallemizde, nüfusun yoğun olduğu bir noktada yeni kütüphanenin arazisini ayarlamıştık. Şimdi, Sayın Valimizin desteğiyle projesini yaptık, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın oluruna sunduk. 3 katlı olacak şekilde planladığımız kütüphanenin giriş katında deneyap atölyesinden oluşacak 5 tane atölye oluşturarak aynı zamanda gençlerin teknolojiye yatkınlığını sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda sağ olsun Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle bu imzayı atacağız. En kısa sürede hizmete alıp, mevcut şu andaki ömrünü tamamlamış olan kütüphaneyi de yıkacağız” dedi.
8 Şubat kütüphanesi
2 bin 100 metrekare alan üzerine yapılacak 8 Şubat Kütüphanesi, 3 katlı olarak yapılacak. 8 Şubat Kütüphanesi içerisinde, eğitim atölyeleri, engelli ve çocuk kütüphanesi, genç kütüphanesi, grup çalışma odaları, açık amfi alanı, sergi alanı idari ofisler, teknik alanlar ve WC bulunacak.

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