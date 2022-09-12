8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 15 Eylül'de başlayacak

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince bu yıl 8'incisi düzenlenecek TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk maçlar 15 Eylül'de oynanacak.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada organizasyonun bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazandığını söyledi.

Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 15-16-17 Eylül'de düzenlenecek turnuvaya Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Altekma, Galatasaray ve Romanya ekibi Dinamo Bükreş'in katılacağını bildiren Okumuş, "TSYD olarak bu turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Toplantıya Şube Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik de katıldı.

Sağlık sponsorluğunu Medicana International İzmir Hastanesi'nin üslendiği turnuvanın programı şöyle:

15 Eylül Perşembe:

14.00 Arkas Spor-Dinamo Bükreş

16.30 Altekma-Galatasaray

16 Eylül Cuma:

14.00 Arkas Spor-Galatasaray

16.30 Altekma-Dinamo Bükreş

17 Eylül Cumartesi:

14.00 Galatasaray-Dinamo Bükreş

16.30 Arkas Spor-Altekma

