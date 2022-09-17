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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

17.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 3 - Altekma: 1

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Arkas Spor: Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Efe Mandıracı, Enes Atlı, Mustafa Cengiz (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Emre Çevik)

Altekma: Kevin Saar, Kerem Yaman, Muzaffer Yönet, Selman Ateş, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Altay Demirci, Umut Şahin, Ulaş Dokumacı)

Setler: 25-16, 28-26, 22-25, 25-23

Süre: 107 dakika (22, 29, 30, 26)

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın altıncı ve son karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Toplam 4 takımın yer aldığı turnuvayı 3 galibiyetle namağlup tamamlayan Arkas Spor organizasyonu birinci sırada tamamladı. Galatasaray HDI Sigorta'nın ikinciliği elde ettiği organizasyonda Romanya temsilci Dinamo Bükreş üçüncü, Altekma da dördüncü oldu.

Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen törenle Arkas Spor'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Arkas Spor Altekma

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