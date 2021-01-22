YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. 8. Ve 12. sınıflara destekleme programı 22 Ocak’ta başlıyor

8. Ve 12. sınıflara destekleme programı 22 Ocak’ta başlıyor

22.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
8. Ve 12. sınıflara destekleme programı 22 Ocak’ta başlıyor

8.

8. ve 12. sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursları 22 Ocak itibariyle yüz yüze eğitimle başlıyor.
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Ocak tarihli yazısıyla; 8. ve 12. sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursları 22 Ocak itibariyle yüz yüze eğitimle başlayacaktır. Kurslara katılacak okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve öğrencisinin okula ulaşımını sağlayacak veliler, kursların denetim ve izleme görevini yürütecek olan İl, İlçe Milli Eğitim yöneticileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:06
Öğle
13:09
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

İl Salgın merkezinden denetim

İl Salgın merkezinden denetim

İl Salgın merkezinden denetim

İl Salgın merkezinden denetim

Fenerbahçe TV, Mesut Özil çekimleri için Devrek’e geldi

Fenerbahçe TV, Mesut Özil çekimleri için Devrek’e geldi

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Annesine ulaşmak isterken köyün yollarını açtı

Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

Elektrik direğine çarpan tır ulaşımı aksattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.