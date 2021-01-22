8. Ve 12. sınıflara destekleme programı 22 Ocak’ta başlıyor

8. ve 12. sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursları 22 Ocak itibariyle yüz yüze eğitimle başlıyor.

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 Ocak tarihli yazısıyla; 8. ve 12. sınıf öğrencileri için Destekleme ve Yetiştirme Kursları 22 Ocak itibariyle yüz yüze eğitimle başlayacaktır. Kurslara katılacak okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve öğrencisinin okula ulaşımını sağlayacak veliler, kursların denetim ve izleme görevini yürütecek olan İl, İlçe Milli Eğitim yöneticileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

