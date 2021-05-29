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8 yüzücü Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı

29.05.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYF Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Genel Koordinatörü Burak Promet: - "Olimpiyat senesi olduğu için çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Çok büyük emekler söz konusu. Biz bu emeklerin karşılığını adım adım almaya başladık"

EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Genel Koordinatörü Burak Promet, yüzmede 8 sporcunun 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığını bildirdi.

Promet, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nde, AA muhabirine, 550 sporcuyla milli takım seçmelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Avrupa gençler, dünya gençler ve olimpiyatlara sporcu seçmelerini yaptıklarını belirten Promet, "Federasyon Başkanımız Sayın Erkan Yalçın'ın önderliğinde yüzme ailemiz çok büyük aşamalar kaydetti. Bunun da en büyük kanıtı 8 sporcumuzla olimpiyatlara gidecek olmamız. Haziran ayının son haftasında da olimpiyat akredite yarışımız gerçekleşecek. Bizim oradaki beklentimiz hala devam ediyor. En az iki, üç ve daha fazla olimpiyat A barajı beklentimiz var." dedi.

Takımların olimpiyatlara hazırlık aşamasında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Promet, şunları kaydetti:

"Sporcularımız gerek olimpiyatlarda, gerek uluslararası yarışlarda gerekse de kamplarda çalışmalarını devam ettiriyor. Olimpiyat senesi olduğu için çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Çok büyük emekler söz konusu. Biz bu emeklerin karşılığını adım adım almaya başladık. Ama bizim için bu yeterli mi, değil. Yüzme federasyonu olarak hedeflerimiz çok büyük, daha büyük beklentilerimiz var, bunun için çalışmaya devam ediyoruz."

Öte yandan Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nin 3. gün müsabakaları devam ediyor.

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