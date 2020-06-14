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80 çınar, 30 palmiye toprakla buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş yollarından bisiklet parkuruna, kent mobilyalarından aydınlatmasına kadar çalışmalarını sürdürdüğü Edremit Altınkum bölgesinde 80 çınar ağacı ve 30 palmiyeyi toprakla buluşturuldu.Yapılan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ekibiyle birlikte çınarları toprakla buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş yollarından bisiklet parkuruna, kent mobilyalarından aydınlatmasına kadar çalışmalarını sürdürdüğü Edremit Altınkum bölgesinde 80 çınar ağacı ve 30 palmiyeyi toprakla buluşturuldu.
Yapılan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ekibiyle birlikte çınarları toprakla buluşturdu. Altınkum bölgesindeki ağaçlandırma çalışmasına katılan Başkan Yücel Yılmaz, “İşimizi vatandaşlarımıza danışarak, muntazam yapma gayretindeyiz. Edremit bölgesi başta olmak üzere tüm sahil şeridinde Büyükşehir olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 31 mavi bayrağın dalgalandığı sahillerimizi vatandaşlarımızın ve gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenliyoruz” dedi.
Bölgede yeni ağaç dikiminin yanı sıra çiçek ekimi, fidanların bakım ve temizliği, yeşil alanların bakım ve temizlikleriyle budama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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