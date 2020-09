80 genç üniversite hayaline belediye aracılığı ile ulaştı

Afyonkarahisar Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen “Mezun Destekleme ve Yetiştirme Kursları”nda eğitim gören 80’e yakın öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavında başarı göstererek üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştirildi.

Öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Akın, Rehber Öğretmen İbrahim Eser Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akın,

2019 Ekim ayında başlayan destekleme ve yetiştirme kurslarının karşılığını bulduğunu söyledi. Akın, “Sizlerin destekleri, öğretmenlerimizin gayretleriyle öğrencilerimiz artık üniversiteli oldu. Desteğinizi bu sene de görüyoruz. Bu sene de 85 öğrencimizle kurslara başladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaprak testler ve deneme kitapları Belediyemiz tarafından tedarik edildi, kendilerine dağıttık. Öğrencilerimiz heyecanla çalışıyor. Karşılığını hem millet,hem de kent olarak inşallah alacağız” dedi.

“Bu yılda öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya yine hazırız”

Başkan Zeybek ise kursların düzenlenmesinde emeği geçen rehber hocaları ve gönüllülük esasına bağlı çalışan öğretmenlere teşekkür etti. Belediye olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Zeybek; “ Geçen yıl Halk Eğitim Merkezi’nden böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. 500 öğrencimiz arasından 80’e yakın öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu bizim için gurur vesilesi. Öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu yılda öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya yine hazırız” dedi.

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim gören öğrencileri de unutmadıklarını kaydeden Başkan Zeybek; “Bu noktada imkanı olmayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ‘Askıda Tablet ve TV Kampanyası” başlattık. İnşallah bu kampanyamızda da el birliği ile başarıya ulaşacağız. Bu vesileyle üniversiteyi kazanan kardeşlerimize sonsuz başarılar diliyorum, eğitim hayatlarının sonunda ailelerine, ülkelerine ve Afyonkarahisar’a hayırlı evlat olmalarını yürekten temenni ediyorum” dedi.