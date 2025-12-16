Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın Arjantinli yıldıza sunduğu yeni sözleşme

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği, sezonun en çok konuşulan dosyalarından biri olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyle yola devam etmenin şartlarını masaya yatırdı.

YENİ KONTRAT NETLEŞTİ

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Icardi’yi bir yıl daha takımda tutmak istiyor. Ancak bu planın hayata geçmesi için maaş konusunda önemli bir revizyon öngörülüyor. Yönetim, yıldız futbolcunun 10 milyon Euro seviyesindeki ücretinde ciddi bir indirime gidilmesini talep ederek 1 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanıyor.

%50 İNDİRİM

Sarı-kırmızılıların beklentisi, Icardi’nin yıllık ücretini yaklaşık 5 milyon Euro bandına çekmesi. Bu rakamın kabul edilmesi halinde tarafların kısa süre içinde imzaya oturması bekleniyor. Aksi durumda ise ayrılık senaryoları masada kalmaya devam edecek.

VEDA GİBİ MESAJ

Icardi’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesaj, taraftarlar arasında ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Arjantinli golcü, “Burada olduğum anların tadını çıkarın” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Öte yandan İtalyan basını, tecrübeli forvetin Milan ile temas halinde olduğunu öne sürüyor.