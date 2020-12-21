80 park için yeni oyun grupları geldi

İlçe genelinde 80 günde 80 park projesini hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, parklarda yeni nesil oyun gruplarını parklara yerleştirmeye başladı.

Melikgazi’nin parklarında vatandaşların hem hoşça vakit geçirmeleri, hem de çocuklarını güvenli bir şekilde oynatmalarına imkân verileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “80 günde 80 park projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu 80 park Melikgazi’de şuanda yapılmış parkların yüzde 20’sine tekabül ediyor. 400 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. 80 günde 80 park sözünü gerçekleştirmek, ilçemizi yeşillendirmek ve çevre düzenlemesini yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlkbahar ayında Melikgazi’mizin parkları konuşulacak. Çocuklarımız bu parkları çok sevecek. Parklarımızı yeni nesil, modern ve eğlenceli oyun grupları ile daha nitelikli hale getireceğiz. Halkımızın ihtiyacı, ilçemizin güzelliği ve düzeni için elimizden gelenin fazlasını imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Çocukları sevindirmek bizleri mutlu ediyor. Oyun gruplarında yer alan tırmanmalı oyun grupları, halat salıncak, ip karusel, güneş saati, döner kase, dönence, barfiks, gibi oyuncaklar çocukların eğlenirken spor yaparak sağlıklı yaşamalarına da yardımcı olacak. Yeni parklardaki amacımız çocuklarımızın düşünsel zekâlarını arttıracak biraz daha mücadele etmelerini sağlayarak enerjilerini atmalarına yardımcı olmak. İnşallah birçok mahallemizde parkları zamanla yeni nesil oyun gruplarıyla donatacağız” diye konuştu.

