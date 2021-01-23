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80 yaşında kitap hayaline kavuştu

23.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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80 yaşında kitap hayaline kavuştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Huğlu Mahallesi’nin tarihini kaleme alan 80 yaşındaki eski belediye başkanı Ömer Tural yıllar sonra tamamladığı eserinin kitap hayaline dönüşmesinin sevincini yaşadı.Beyşehir ilçesine bağlı belde statüsünde olduğu dönemde bir süre Huğlu belediye başkanlığı görevini yürüten 80 yaşındaki evli ve üç çocuk babası Ömer Tural’ın, doğduğu topraklar olan Huğlu Mahallesi’nin yıllar önce kaleme aldığı tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı eser, günümüzde kitap haline getirildi.Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Huğlu Mahallesi Muhtarlığı’nın da destek ve katkılarıyla yayımlanan eser, 151 sayfadan oluşuyor.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Huğlu Mahallesi’nin tarihini kaleme alan 80 yaşındaki eski belediye başkanı Ömer Tural yıllar sonra tamamladığı eserinin kitap hayaline dönüşmesinin sevincini yaşadı.
Beyşehir ilçesine bağlı belde statüsünde olduğu dönemde bir süre Huğlu belediye başkanlığı görevini yürüten 80 yaşındaki evli ve üç çocuk babası Ömer Tural’ın, doğduğu topraklar olan Huğlu Mahallesi’nin yıllar önce kaleme aldığı tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı eser, günümüzde kitap haline getirildi.
Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Huğlu Mahallesi Muhtarlığı’nın da destek ve katkılarıyla yayımlanan eser, 151 sayfadan oluşuyor. Kitapta, Huğlu’nun çok yönlü tarihi, kültür, sanayisi ve zirai coğrafyasına ait bilgilere yer veriliyor. 1978-1979 yıllara arasında Huğlu Belde Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 12 Eylül ihtilali döneminde bu görevine veda eden Tural, 50 yıllık araştırmanın ardından süren yoğun bir çalışma ve mesai sonrasında eserini tamamladı.
Tural, basımı tamamlanan kitabının önsözünde, "1960 yılından itibaren not almaya başlanılan ve 2005 yılında tamamlanan bu eser, okurlara sunulmak için ’Huğlu’ hakkında bilgisi olan büyüklerimizin, alimlerin ve bilginlerin her türlü bilgilerinden dikkatli bir şekilde faydalanılarak hazırlanmıştır" cümleleriyle başlayan sözlerini şu şekilde sürdürüyor; "Doğup büyüdüğümüz bu güzelim Huğlu’muzu yeterince tanıtamadığımızın üzüntüsünü yaşadık. Böylece, Huğlu aşkını, sevgisini, tutkusunu ve tarihi özelliklerini yazmak istedik. Doğru ve gerekli olanı bu kitapta vermeye çalıştık. Huğlu’ya ait bulabildiğimiz bütün belge ve kaynakları bu eserde bulacaksınız. Zamanında atalarımızın bu topraklara Orta Asya’dan-Horasandan nasıl geldiklerini, atalarımızın, Huğlu’da ilim, bilim, kültür sanat emeğini ve değerini izah etmek ve faydalı olmak için yıllarca nasıl çalıştıklarını bu kitapta bulacaksınız."
Öte yandan, Huğlu ile ilgili yayınlanmış ilk eser olma özelliğini taşıyan "Huğlu Tarihi" adlı kitabı 25 liradan satışa sunan Tural, satışından elde edilecek gelirini de Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği’ne bağışladı.

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