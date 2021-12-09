80 yaşındaki baba, 12 yaşında dağa kaçırılan kızı için eyleme katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde devam ettikleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 829'uncu gününde sürüyor.

Diyarbakır'da 2013'te 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Helin için 80 yaşındaki baba Abdurrahman Bozanlı da damadı Agit Demir ile oturma eylemine dahil oldu.

Hasta ve yaşlı olduğu için yürümekte güçlük çeken Bozanlı, konuşamadı.

Bozanlı'nın damadı Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıl önce 12 yaşında olan Helin'in dağa kaçırıldığını, Helin'den yıllardır haber alamadıklarını söyledi.

Yıllardır Helin'i aradıklarını anlatan Demir, "Hiçbir iz bulamadık. HDP'liler evlatlarımızı geri getirsin. Sonuna kadar oturma eylemine devam edeceğiz. Ne olursa olsun buradaki ailelere destek olacağız. Helin neredeysen gel, devletimize sığın." ifadelerini kullandı.

