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80 yaşındaki eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

20.10.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80 yaşındaki eşini öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Başkentte 80 yaşındaki eşi Ahmet Akgün'ü, 38 yerinden bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mevlüde Akgün'ün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Akgün, avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşmada, olay tarihinde evde bulunan Akgün çiftinin kızı Nurgül Akgün, tanık olarak dinlendi.

Akgün, babasının kendilerine sürekli şiddet uyguladığını, bu tutumundan dolayı mutlu bir aile ortamı yaşayamadıklarını anlattı.

Babasını öldürdüğü için annesinden şikayetçi olmadığını dile getiren Akgün, "Babam, sürekli kavga çıkartırdı, yatacak yer bulamasın. Olay günü uyuyordu, onun sesiyle uyandım. O tarafa gittiğimde annem odanın dışındaydı. Annem, bana 'Baban bıçakla üstüme yürüdü beni bıçaklayacaktı' dedi. Annem elini yüzünü yıkadıktan sonra üstünü değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mevlüde Akgün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olayın geçmişi

İddianameye göre, Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi'nde ikamet eden Mevlüde ve Ahmet Akgün çifti, 14 Ocak'ta gürültü yüzünden tartıştı. Bu sırada Mevlüde Akgün, eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İddianamede ifadesine yer verilen Mevlüde Akgün, 60 yıllık evliliklerinin olduğunu belirterek, "Eşim bana bağırdı, küfür ve hakaret etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Daha sonra bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak kendimi savunmak için vurdum." iddiasında bulundu.

İddianamede, Mevlüde Akgün'ün, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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