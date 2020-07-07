YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. 80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye koştu

80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye koştu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.07.2020 16:47 | Son Güncelleme

Nevşehir’de belindeki rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamayan ve oturduğu apartmanda asansör olmamasından dolayı bahçesine çıkamayan 80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu.Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Seray Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 2.

Nevşehir’de belindeki rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamayan ve oturduğu apartmanda asansör olmamasından dolayı bahçesine çıkamayan 80 yaşındaki Halime teyzenin yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Nevşehir’in Güzelyurt Mahallesi Seray Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında oturan ve belindeki rahatsızlığı dolayısıyla yürümekte zorluk çeken 80 yaşındaki Halime Akkoç, hava almak için eşinin yardımı ile apartmanın bahçesine indi. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra yeniden dairesine çıkmak isteyen ancak asansör olmamasından dolayı çıkamayan Akkoç, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi. Yaşlı kadının yardım talebine kayıtsız kalmayan itfaiye ekipleri, kısa sürede yaşlı kadının bulunduğu apartmana geldi. İlk olarak yaşlı kadını bir sağlık kuruluşuna götürme teklifinde bulunan itfaiye ekipleri, sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine bahçedeki yaşlı kadını merdivenlerden sandalye üzerinde 2. kattaki evine ulaştırdı.
Akkoç, kendisine yardım eden itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Nevşehir Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:17
Öğle
12:51
İkindi
16:45
Akşam
20:16
Yatsı
21:56

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Akün Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi

Avanos’ta şüpheli araçtan tüfek ele geçirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.