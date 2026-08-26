Dolly Parton'ın son isteği ortaya çıktı! Böyle gömülecek...

Country müziğinin efsane ismi Dolly Parton'ın 80 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce dile getirdiği son isteği gündem oldu. Ölüm haberini duyuran yeğeni Bryan Seaver, Parton'ın kendisine yaptığı duygusal vasiyet niteliğindeki konuşmayı ilk kez paylaştı.

25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Dolly Parton'ın ölümünü Instagram üzerinden açıklayan yeğeni Bryan Seaver, sanatçının yıllar önce kendisine söylediği son isteği de anlattı. Seaver'ın açıklamasına göre Parton, uzun yıllar boyunca sahnede ağır ve taşlı kostümler giymesine gönderme yaparak artık dinlenmeyi hak ettiğini söylemişti.

Bryan Seaver'ın aktardığına göre Dolly Parton, "Hayatım boyunca ağır taşlarla süslü kıyafetler giydim. Artık rahat etmeyi hak ediyorum. Yumuşak pamuktan yapılmış güzel bir yatakta dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BİR CENAZE TÖRENİ İSTEDİ

"Jolene" şarkısıyla tanınan sanatçının isteği doğrultusunda, ailesi tarafından küçük ve özel bir cenaze töreni düzenleneceği açıklandı. Parton'ın temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, törene yalnızca yakın aile üyelerinin katılacağı belirtildi.

Aile, çiçek gönderilmesi yerine Dolly Parton'ın çocuklara ücretsiz kitap ulaştırmayı amaçlayan Imagination Library projesine bağış yapılmasını istedi.