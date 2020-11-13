80 yıl sonra tarihi zafer

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusuna Dadaş atletler damga vurdu. Erkek ve Kadınlarda ferdi ve takım şampiyonluklarını kazanan Erzurumlu atletler, 80 yıldır yapılan koşuda ilk kez ferdi ve takım birinciliklerini kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak 10 Kasım’da yapılan Atatürk’ü Anma Koşusuna Erzurum damga vurdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla 41 farklı ilden 211 sporcunun katıldığı "10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu" Ankara’da yapıldı. Bu yıl 80’incisi yapılan Atatürk’ü anma Koşusuna Erzurum damga vurdu. Dadaş atletler 80 yıl sonra tarihi bir başarıya imza atarak kadınlarda ve erkeklerde ferdi birinciliklerinin yanı sıra takım şampiyonluğunu elde etti. Tarihi zafere imza atan ekipte Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Antrenörler Yavuz Bayram, Mustafa Esen ve İsmail Güzeloğlu ile sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, başkentten getirilen kupaların coşkusunu birlikte yaşadılar. Genç Kızlar 3000 metre ’Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları’nda birinciliği Erzurum’dan 17 yaşındaki Elanur Çoban 10.19 saniyelik derecesiyle kazandı. İkinciliği ise Eskişehir’den 14 yaşındaki Ayça Fidanoğlu 10.32 saniyelik derecesiyle, üçüncülüğü de Erzurum’dan 17 yaşındaki Merve Bingöl elde etti. Kızlarda Erzurum’dan Dilek Koçak dördüncü, Büşra Güldeş ise 6. oldu. Genç erkekler 4000 metrelik ’Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları’ ise Erzurum’dan 17 yaşındaki Mevlüt Kılıç 11.01 saniyelik derecesiyle birinci, yine Erzurum’dan 16 yaşındaki Mevlüt Aras ikinci, Erzurum’dan 17 yaşındaki Enbiya Yazıcı da üçüncülük elde etti. Ankara’dan 17 yaşındaki Baran Ergüven dördüncü, Bitlis’ten 17 yaşındaki İsmail Taşyürek de beşinci sırada yarışmayı tamamladı. Hem ferdi hem de takım şampiyonluklarını Erzurum’a getiren atletler, 80 yıl sonra tarihi zafere imza atmanın gururunu yaşadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 80’incisi gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Koşusu’nda tarihi zafere imza atan teknik heyeti ve sporcuları kutlayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “İl Temsilcimiz Fesih Doğan nezdinde antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarı hakikaten ilimiz ve kurumumuz adına bir gurur vesilesidir” diye konuştu.

Taşkesenligil, iki şampiyonluk kupasını Erzurum’a getiren başarılı atletlere hediye vererek onları ödüllendirdi.

