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80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Finike’de mazisi 80 yıl geriye uzanan ve sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır Üzümü’nün sadece bir ay süren hasadı başladı.

Finike’de mazisi 80 yıl geriye uzanan ve sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır Üzümü’nün sadece bir ay süren hasadı başladı. Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Yazır Mahallesi’nde bağları gezdi, çiftçilerle sohbet etti, üzüm hasadı yapan üreticilere ve pekmez sıkan köylülere eşlik etti.
AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Atay Uslu ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike’ye bağlı Yazır köyünü ziyaret ettiler. Hasadı devam eden Yazır üzümü bağlarında çiftçilerle sohbet etti, bereketli ve güzel bir hasat temennisinde bulundu.
Yazır Üzümü’nün özel bir ürün olup, yalnızca Finike Yazır Mahallesi’nde yetiştirilebildiğini ve 80 yıllık bir üretim mazisi olduğunu ifade eden Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu tür üzümün üretiminin devamının sağlanması, tanıtılması ve markalaşması için çalışmalar yapmaya devam ettiklerini de anlattı.
Atay Uslu şunları söyledi:
“1940’lı yıllardan beri yaklaşık 80 yıldır yalnızca Finike Yazır Mahallemizde üretimi yapılan Yazır üzümü, su ihtiyacını yalnızca yağmurlardan karşılıyor. Yazır Mahallemizdeki çiftçilerimiz yetiştirdikleri üzümleri, çevre ilçelerde kendileri pazara çıkararak satıyorlar. Antalya dışından talep olduğunda kargo ile gönderiliyor. Müthiş bir aroması ile sulu ve çekirdekli bir üzüm türü. Pekmezi de, kurusu da çok hoş bir lezzete sahip. Bu özel ürünün üretiminin muhafazası, markalaşması, tanıtılması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Bakanlarımız, Hükümetimiz ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber her daim üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız. Bugün üzüm üreten çiftçilerimizi, hemşehrilerimizi ziyaret ettik.”

Yazır üzümünün özellikleri
Adını Finike’nin 30 kilometre üzerindeki Yazır köyünden alan “Yazır Üzümü” sadece Yazır Mahallesi’nde ve sınırlı miktarda yetiştirilir. Başka bir yere ekildiğinde aynı lezzet ve kalite yakalanamıyor. Sebebi, Yazır köyünün yeri, havası, toprak yapısı ve dar bir vadinin tam ortasında olmasıdır. Sadece yağmur suları ile beslendiği için tadı, aroması, sulu yapısı kendine has ve eşsizdir. Ağustos ve Eylül ayında olgunlaşır, sadece 1 ay boyunca hasat edilir.

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