800 adet maske dağıttılar

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde vatandaşlara 800 adet yıkanabilir ’Nano Maske’ dağıtıldı.

"Maskeni Tak Sosyal Mesafeni Koru" diyen Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam yaptığı açıklamada şunlara değindi; "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Corana virüsü ile ilgili devlet kurumlarımızca alınan tedbirler devam edecek olmakla beraber, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uygulamalar ile normalleşme sürecine tedbirler dahilinde girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Son olarak devletimizin aldığı kararlar ve tedbirler neticesinde Çarşamba ve Cuma günü saat 14.00 ile 20.00 arası 18 yaş altı genç ve çocuklarımızın sokağa çıkma izinleri oldukları için hiçbir gençimiz sokağa maskesiz çıkmasın diye yıkanabilir steril edilmiş Nano Maske hediye ettik" dedi.

