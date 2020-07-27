800 aileye gıda ve giysi yardımı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda, 300 aileye de giysi yardımında bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımında bulunuldu.

Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi, 300 aileye de giysi yardımı yapıldı.

Müdürlük ekipleri, bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve giysileri teslim etti.



