82 yaşında ekmeğinin peşinde

Kahramanmaraş’ta 82 yaşındaki bir esnaf, 50 yıldır kol düğmesi dikerek geçimini sağlıyor.

Tarihi kapalı çarşıda ailesinin geçim yükünü kol düğmesi dikerek sırtlamaya çalışan ve hayatı boyunca başka iş yapmayan 82 yaşındaki 5 çocuk babası Ejder Tanış, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Ömrünün yettiği yere kadar çalışacağını söyleyen Tanış, “Kol düğmesi dikerek rızkımı kazanmaya çalıştım ve ömrümün yettiği kadarda çalışmaya devam edeceğim. Ben burada çalışarak eşimi kimseye muhtaç etmiyorum. Hatta çevreme de katkı sağlayarak mutlu oluyorum. Doktor evde durmamı söyledi fakat ben çalışmadan duramıyorum. Çalışmak bana çok iyi geliyor. Burada müşterilerin verdikleri siparişleri yapıyorum ve yetiştiremediklerime evde devam ediyorum. Evde kaldığım zamanlar ise bulaşık yıkayarak, yemek yaparak eşime yardımcı oluyorum" dedi.

