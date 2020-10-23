82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, isim değişikliğine gitti. İstanbul ekibi, adının önüne anlaşma sağladığı firmanın ismini getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim ve göğüs sponsorluğu için Bereket Sigorta ile anlaşmış olup, müsabakalara Bereket Sigorta Ümraniyespor ismiyle katılacaktır." denildi.
1938 yılında kurulan Ümraniyespor, bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla ligde 15. sırada yer alıyor. (AA)
Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar
Gurbetçi yıldız koronavirüse yakalandı
Radamel Falcao'yu resmen açıkladı!
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a mesaj
Beşiktaş'tan Mensah açıklaması!
Fenerbahçe maçı öncesi büyük şok! Pozitif çıktı!
Fenerbahçe çift kale maç yaptı
Beşiktaş'ta başkan Çebi antrenmanı izledi
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Okuyucu Yorumları 0 yorum