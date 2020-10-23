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82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 23.10.2020 21:59 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, isim değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi bundan sonra ligde Bereket Sigorta Ümraniyespor adıyla yer alacak.

82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, isim değişikliğine gitti. İstanbul ekibi, adının önüne anlaşma sağladığı firmanın ismini getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim ve göğüs sponsorluğu için Bereket Sigorta ile anlaşmış olup, müsabakalara Bereket Sigorta Ümraniyespor ismiyle katılacaktır." denildi.

82 YIL ÖNCE KURULDU

1938 yılında kurulan Ümraniyespor, bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla ligde 15. sırada yer alıyor. (AA)

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