826 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı’da düzensiz göç ile mücadele doğrultusunda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen işlemleri tamamlandıktan sonra 4 farklı charter seferi ile ülkelerine gönderildi.
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