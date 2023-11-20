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826 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

20.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da, 826 Afganistan uyruklu göçmen uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı’da düzensiz göç ile mücadele doğrultusunda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen işlemleri tamamlandıktan sonra 4 farklı charter seferi ile ülkelerine gönderildi.

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