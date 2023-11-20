826 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Ağrı’da düzensiz göç ile mücadele doğrultusunda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen işlemleri tamamlandıktan sonra 4 farklı charter seferi ile ülkelerine gönderildi.

